Подмосковных аграриев пригласили на обучение по сертификации семян

Подмосковных фермеров и сельхозпроизводителей пригласили на онлайн-обучение по сертификации семенного материала и использованию ФГИС «Семеноводство». Занятие пройдет 17 февраля.

Организаторами обучения стали центр агроаналитики Минсельхоза России, «Россельхозцентр», а также союз участников рынка картофеля и овощей.

В Минсельхозпроде Подмосковья напомнили, что с сентября прошлого года аграрии должны перейти на работу в федеральной государственной информационной системе. В ней содержатся все данные о производстве, месте выращивания, сортах и качествах семян. Это позволяет снизить риски для покупателей и сделать рынок прозрачнее.

Сведения обязаны предоставлять предприниматели, которые занимаются выращиванием, перевозкой и продажей семян, а также лаборатории и контролирующие органы.

Для участия в обучении необходимо зарегистрироваться по ссылке.