Подмосковных аграриев пригласили на молодежный сельхозфорум

Фото: Проверка Губернатором Московской области начала посевных в Луховицах / Медиасток.рф

С 19 по 25 сентября Тульская область примет молодежный сельскохозяйственный форум «АгроПродвижение». Жителей Московской области пригласили присоединиться к мероприятию.

Форум соберет свыше 800 участников из Центрального федерального округа.

Организаторы подготовят насыщенную программу, которая будет сочетать образовательные мероприятия для студентов аграрных вузов и молодых специалистов из сельских территорий с культурными и спортивными событиями.

Участники получат уникальную возможность узнать больше о передовых агропромышленных предприятиях России и увидеть новейшие образцы сельскохозяйственной техники.

Важной частью программы станет обмен опытом между экспертами в сфере сельского хозяйства, фермерами и учеными.

Подать заявку на участие можно до 19 июля включительно.