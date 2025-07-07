Подмосковных аграриев пригласили на молодежный сельхозфорум
С 19 по 25 сентября Тульская область примет молодежный сельскохозяйственный форум «АгроПродвижение». Жителей Московской области пригласили присоединиться к мероприятию.
Форум соберет свыше 800 участников из Центрального федерального округа.
Организаторы подготовят насыщенную программу, которая будет сочетать образовательные мероприятия для студентов аграрных вузов и молодых специалистов из сельских территорий с культурными и спортивными событиями.
Участники получат уникальную возможность узнать больше о передовых агропромышленных предприятиях России и увидеть новейшие образцы сельскохозяйственной техники.
Важной частью программы станет обмен опытом между экспертами в сфере сельского хозяйства, фермерами и учеными.
Подать заявку на участие можно до 19 июля включительно.