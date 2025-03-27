Подмосковных аграриев пригласили на дистанционный курс повышения квалификации

Аграриев и фермеров из Подмосковья пригласили на дистанционное обучение. Курс, на котором расскажут о нововведениях в получении государственной поддержки сельского хозяйства, пройдет с 8 по 11 апреля.

В этом году для аграриев региона действуют 36 субсидий. Во время обучения участникам расскажут о изменениях в законодательстве, новой форме получения господдержки с марта 2026 года, изменениях в агростраховании с сентября, а также о тонкостях бухгалтерской отчетности и требованиях к системе налогообложения

Лекции прочитают эксперты ФАС России, МСХА им. К. А. Тимирязева и другие специалисты.

После завершения обучения все слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.

Записаться на курс можно по номеру +7 (965) 186-78-72 или по электронной почте ek5525721@yandex.ru