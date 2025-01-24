Подмосковные вузы и колледжи подготовили программы ко Дню студента

День российского студенчества отметят 25 января. В четь праздника в Подмосковье пройдут концерты, фестивали и флешмобы.

Подмосковные образовательные учреждения подготовили ко Дню студента масштабную программу. Праздничные вечера состоятся 24 и 25 января.

Так, в Красногорском колледже пройдет студенческий бал, в колледже «Московия» — танцевальный флешмоб, а в Губернском колледже и Егорьевском техникуме — выставки фотографий о жизни студентов. Игра «Форд-боярд» состоится в Сергиево-Посадском колледже, а «Подмосковье» пригласил на ледовую вечеринку.

Творческие встречи, концерты и дискотеки подготовят для студентов Государственного гуманитарно-технологического университета, а Коломенский ГСГУ проведет квест и веселые старты.

«В регионе обучаются более 70 тысяч студентов в 66 государственных и частных вузах по направлениям: инженерное дело, технологии и технические науки, образование и педагогические науки и другие», — отметили в министерстве.

В честь праздника лучше учащиеся и коллективы получат награды

В ведомстве добавили, что некоторые мероприятия дадут старт Году защитника Отечества, в том числе проекту «Как ковалась Победа» и всероссийской акции «Студенческий десант».