Подмосковные врачи приняли участие в международном хирургическом марафоне

Дистанционный марафон «Живая хирургия в гинекологии. С востока на запад», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 5 мая. В мероприятии приняли участие врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии.

В прямом эфире за проведением пяти операций следили 630 специалистов из России и Казахстана.

«Такие мероприятия — наш вклад в сохранение единства и дружбы врачей и народов всех стран», — отметил ведущий научный сотрудник МОНИИАГ Антон Федоров, который продемонстрировал зрителям лапароскопическую метропластику.

В преддверии 9 Мая в стенах института состоится мастер-класс в онлайн-формате для иностранных врачей, который также посвятят Дню Великой Победы.