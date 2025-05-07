Подмосковные врачи приняли участие в международном хирургическом марафоне

Дистанционный марафон «Живая хирургия в гинекологии. С востока на запад», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 5 мая. В мероприятии приняли участие врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии.
В прямом эфире за проведением пяти операций следили 630 специалистов из России и Казахстана.
«Такие мероприятия — наш вклад в сохранение единства и дружбы врачей и народов всех стран», — отметил ведущий научный сотрудник МОНИИАГ Антон Федоров, который продемонстрировал зрителям лапароскопическую метропластику.
В преддверии 9 Мая в стенах института состоится мастер-класс в онлайн-формате для иностранных врачей, который также посвятят Дню Великой Победы.
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