Подмосковье примет участие во всероссийском медицинском форуме | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 17:01 Подмосковье примет участие во всероссийском медицинском форуме Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Читать 360 в

Подмосковье примет участие в форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Он открылся в Гостином Дворе в Москве 15 мая.

Как рассказали в региональном Минздраве, область представят шесть учреждений. Это МОНИКИ, НИКИ детства, Московский областной перинатальный центр, а также Егорьевская, Солнечногорская больницы и Домодедовская стоматологическая поликлиника.

Реклама

По словам главы ведомства Алексея Сапанюка, на форуме медики расскажут о достижениях в сфере здравоохранения.

«Уже традиционно Московская область представляет лучшие практики на Всероссийском форуме „Здоровье нации — основа процветания России“. Это достижения в сфере детского здоровья, родовспоможения, реабилитации пациентов, использования искусственного интеллекта, а также новые подходы в оказании стоматологической помощи, работа региональных сосудистых центров для пациентов с инфарктами и инсультами», — сказал он.

Форум пройдет в Москве с 15 по 17 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».