Сегодня 13:31 Подмосковные врачи напомнили оптимальную норму блинов в день

Врачи

Медицина

Масленица

В понедельник, 16 февраля, началась Масленичная неделя. Подмосковные врачи напомнили жителям о разумных нормах употребления блинов.

Медики подчеркнули, что даже праздничные традиции требуют умеренности, особенно если речь идет о калорийной выпечке.

Если взять среднестатистического человека, у которого нет острых заболеваний ЖКТ, то можно съедать три-четыре небольших блина в день и лучше не в один прием пищи. И желательно выбирать первую половину дня. Инна Пичугина главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области

Людям с сахарным диабетом, высоким уровнем холестерина и ожирением стоит относиться к традиционному угощению осторожно. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно во время обострения, от блинов лучше отказаться. Для детей действуют отдельные рекомендации. Вводить это блюдо в меню разрешается примерно с двух лет, но перед этим родителям советуют обсудить рацион с врачом.

Начинать следует с небольших порций — одного-двух кусочков, постепенно увеличивая количество. Детям дошкольного возраста не стоит есть более одного блина. Желательно еще и с несладкой начинкой — творог, мясо или рыба. Школьникам же –достаточно двух-трех, а подросткам — трех или четырех. Нисо Одинаева главный педиатр Подмосковья, директор Научно-исследовательского клинического института детства

Часть обычной муки можно заменить цельнозерновой или добавить другой вид – это позволит снизить калорийность.

Для жарки лучше использовать сковороду с антипригарным покрытием, а если ее нет — наносить масло кисточкой. Начинку желательно выбирать легкую — нежирный творог, ягоды или фрукты. Чрезмерное увлечение блинами способно вызвать тяжесть и вздутие, а также обострение хронических заболеваний. При переедании могут помочь прогулка на свежем воздухе, теплая вода или чай с мятой, ромашкой или имбирем. При необходимости допускается прием ферментов. При ухудшении состояния лучше не откладывать обращение за медицинской помощью.