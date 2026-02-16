Подмосковные врачи напомнили оптимальную норму блинов в день
В понедельник, 16 февраля, началась Масленичная неделя. Подмосковные врачи напомнили жителям о разумных нормах употребления блинов.
Медики подчеркнули, что даже праздничные традиции требуют умеренности, особенно если речь идет о калорийной выпечке.
Если взять среднестатистического человека, у которого нет острых заболеваний ЖКТ, то можно съедать три-четыре небольших блина в день и лучше не в один прием пищи. И желательно выбирать первую половину дня.
Инна Пичугина
главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области
Людям с сахарным диабетом, высоким уровнем холестерина и ожирением стоит относиться к традиционному угощению осторожно. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно во время обострения, от блинов лучше отказаться.
Для детей действуют отдельные рекомендации. Вводить это блюдо в меню разрешается примерно с двух лет, но перед этим родителям советуют обсудить рацион с врачом.
Начинать следует с небольших порций — одного-двух кусочков, постепенно увеличивая количество. Детям дошкольного возраста не стоит есть более одного блина. Желательно еще и с несладкой начинкой — творог, мясо или рыба. Школьникам же –достаточно двух-трех, а подросткам — трех или четырех.
Нисо Одинаева
главный педиатр Подмосковья, директор Научно-исследовательского клинического института детства
Часть обычной муки можно заменить цельнозерновой или добавить другой вид – это позволит снизить калорийность.
Для жарки лучше использовать сковороду с антипригарным покрытием, а если ее нет — наносить масло кисточкой. Начинку желательно выбирать легкую — нежирный творог, ягоды или фрукты.
Чрезмерное увлечение блинами способно вызвать тяжесть и вздутие, а также обострение хронических заболеваний.
При переедании могут помочь прогулка на свежем воздухе, теплая вода или чай с мятой, ромашкой или имбирем. При необходимости допускается прием ферментов.
При ухудшении состояния лучше не откладывать обращение за медицинской помощью.