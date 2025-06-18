Подмосковные врачи напомнили о важности физической активности для здоровья детей

Врачи НИКИ детства напомнили родителям из Подмосковья, что всем детям необходима физическая активность — не менее часа в день. Большую часть нагрузки должны составлять бег, прыжки и подвижные игры, передает подмосковный Минздрав.

«Даже простые движения способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и улучшению обмена веществ. Они развивают координацию и моторику, дарят ощущение радости», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Кроме того, спортивные занятия имеют большое значение для социального становления. Через командные игры дети учатся общаться друг с другом, управлять эмоциями и работать в команде. Во время активностей дети изучают окружающий мир, приобретают жизненный опыт, развивают мышление и логику.

Любые физические упражнения уменьшают риск проблем с сердцем и дыханием, опорно-двигательным аппаратом, предупреждают развитие диабета второго типа.

Заведующая КДЦ № 2 НИКИ детства, врач по спортивной медицине Дарья Коледова призвала родителей чаще гулять с детьми, а утром — делать зарядку и даже ввести ее в некую традицию, с четырех лет — отдавать в спортивные секции. Особенно она подчеркнула, что стоит выбирать занятия, которые по-настоящему интересны именно вашим детям.