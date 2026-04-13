Подмосковные волонтеры присоединятся к всероссийской экологической акции

С 18 апреля по 3 мая во всех регионах страны пройдет всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту». Мероприятия состоятся и в Подмосковье.

В Московской области к акции присоединятся участники движения «Волонтеры Подмосковья», а координацию работы обеспечит региональное Министерство информации и молодежной политики.

В течение двух недель добровольцы займутся благоустройством общественных пространств: очистят парки, леса и водоемы, приведут в порядок дворы, туристические зоны, а также объекты культурного и исторического наследия.

В рамках всероссийской недели субботников запланировано уже более двух тысяч мероприятий, которые пройдут во всех регионах страны. Их число ежедневно растет.

Принять участие смогут все желающие вне зависимости от возраста — от школьников до взрослых.

Для удобства участников в этом году предусмотрена регистрация через единый портал движения «Экосистема». Это позволит активистам фиксировать активность, получать волонтерские часы и специальные экобаллы.

Открытие акции состоится 18 апреля сразу в нескольких регионах, при этом центральной площадкой станет Можайск. Субботник в округе пройдет на территории братского захоронения возле Крепостного вала Можайского кремля.

В Подмосковье к мероприятиям планируется привлечь более 150 человек, включая волонтеров, экологов и общественных деятелей.

По словам председателя движения «Экосистема» Андрей Руднев, акция направлена не только на уборку территорий, но и на формирование экологической культуры.