Подмосковные волонтеры присоединятся к всероссийской экологической акции
С 18 апреля по 3 мая во всех регионах страны пройдет всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту». Мероприятия состоятся и в Подмосковье.
В течение двух недель добровольцы займутся благоустройством общественных пространств: очистят парки, леса и водоемы, приведут в порядок дворы, туристические зоны, а также объекты культурного и исторического наследия.
В Московской области к акции присоединятся участники движения «Волонтеры Подмосковья», а координацию работы обеспечит региональное Министерство информации и молодежной политики.
В рамках всероссийской недели субботников запланировано уже более двух тысяч мероприятий, которые пройдут во всех регионах страны. Их число ежедневно растет.
Принять участие смогут все желающие вне зависимости от возраста — от школьников до взрослых.
Для удобства участников в этом году предусмотрена регистрация через единый портал движения «Экосистема». Это позволит активистам фиксировать активность, получать волонтерские часы и специальные экобаллы.
Открытие акции состоится 18 апреля сразу в нескольких регионах, при этом центральной площадкой станет Можайск. Субботник в округе пройдет на территории братского захоронения возле Крепостного вала Можайского кремля.
В Подмосковье к мероприятиям планируется привлечь более 150 человек, включая волонтеров, экологов и общественных деятелей.
По словам председателя движения «Экосистема» Андрей Руднев, акция направлена не только на уборку территорий, но и на формирование экологической культуры.
В Год единства народов России очень символично, что к нашей большой команде экодобровольцев присоединяется все больше неравнодушных граждан из самых удаленных уголков страны. Кроме того, в этом году акция вошла в программу #ЗеленаяСмена, а также получила международное продолжение.
Андрей Руднев
Дополнительно в рамках недели субботников Роспатриотцентр организует отдельную акцию, посвященную профилактике негативных явлений среди молодежи.