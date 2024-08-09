Подмосковные волонтеры отправили первую партию гуманитарной помощи в Курск

Представители движения «Волонтеры Подмосковья» отправили первую партию гуманитарного груза для жителей Курской области. В фуру погрузили 20 тонн продуктов: питьевую воду, средства личной гигиены, чай, кофе, сладости, сухие каши, лапшу и супы.

В рамках специального сбора «Курск, мы рядом», который запустили 7 августа, жители приносили необходимые вещи в волонтерские пункты сбора. Сейчас они открыты в каждом округе.

«Наши волонтеры оперативно открыли сбор необходимых вещей для жителей Курска, все работали быстро и слажено. Мы сразу увидели отклик от неравнодушных жителей, получаем много звонков и сообщений с предложениями о помощи, со словами поддержки», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, фура прибудет в Курск уже этой ночью. Несмотря на это, сбор помощи продолжается. Жители могут принести необходимые товары в 86 пунктов сбора. С их адресами, телефонами и графиком работы можно ознакомиться на сайте.

Помощь отправляется в рамках большого регионального гуманитарного проекта «Доброе дело», которая была поддержана губернатором Московской области Андреем Воробьевым

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