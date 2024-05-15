Подмосковные водители автобусов примут участие в конкурсе мастерства | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 13:21 Подмосковные водители автобусов примут участие в конкурсе мастерства АО "Мострансавто"

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Водители «Мострансавто» Дмитрий Пимкин и Артем Быстриков представят Подмосковье на международном конкурсе профессионального мастерства. Соревнования пройдут 16 и 17 мая в Санкт-Петербурге.

Дмитрий и Артем — неоднократные участники и победители профессиональных состязаний. Пимкин работает в МАП № 11 в Балашихе, Быстриков — в МАП № 8 в Химках.

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За главный приз соревнований будут бороться 36 команд из разных регионов России, а также коллеги из Белоруссии и Казахстана. Водителям предстоит продемонстрировать твердое знание теории и ПДД, а также мастерство управления автобусом. Награждение состоится 17 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.

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