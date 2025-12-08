Подмосковные ветеринары напомнили способы защитить питомцев зимой

В преддверии Нового года специалисты Госветслужбы Подмосковья напомнили хозяевам домашних животных о мерах безопасности. Праздничный декор может быть опасен для питомцев, если не учитывать ряд нюансов.

Основная угроза — новогодняя елка и ее украшения. Гирлянды, мишура и небольшие игрушки привлекают внимание животных, но могут привести к серьезным последствиям, если питомец их проглотит. Это вызывает рвоту, тошноту, потерю аппетита и даже внутренние повреждения. Ветеринары советуют оставлять нижние ветки елки без украшений и сразу обращаться к врачу при появлении тревожных симптомов.

Стресс для животных также вызывают хлопушки и фейерверки. Во время салютов питомцев рекомендуют держать на поводке и обеспечить им тихое место, где они смогут переждать громкие звуки.

Ветеринары напоминают, что увеличить шансы на возвращение потерявшегося животного помогает чипирование и регистрация в базе данных. При побеге питомца специалисты смогут быстро связаться с владельцем. При любых признаках недомогания важно не откладывать визит к врачу. В Подмосковье ближайшую ветклинику можно найти по телефону: 8 (495) 668-01-25 или записаться через региональный портал госуслуг.