Подмосковные ветераны СВО сразятся за победу на Кубке по волейболу сидя

Всероссийские соревнования ветеранов СВО по волейболу сидя «Герои нашего времени» стартовали 19 июня в Москве на базе комплекса «Динамо». Их участниками стали подмосковные паралимпийцы. Во второй день состязаний они одержали две победы, сообщили в Минспорта МО.

Ветераны обыграли команды Свердловской области и Ставропольского края и понесли поражение от Калужской области.

Участниками состязаний выступают 15 команд. Среди них призеры межрегиональных Кубков защитников Отечества прошлого сезона, отборочного турнира из СФО и команда Москвы.

«Спортивное движение среди ветеранов СВО в нашей стране популярно и продолжает развиваться. Сегодня около 500 участников СВО представляют региональные сборные, а 20 человек входят в основной и резервный составы национальной команды», — сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Также Рожков заметил, что волейбол сидя набирает популярность. Им занимаются во всех федеральных округах, шесть ветеранов-волейболистов даже входят в сборную России. Такие результаты — заслуга не одной организации.

В Минспорта Подмосковья напомнили, что групповой этап Кубка «Герои нашего времени» продлится до 21 июня. Также в субботу пройдут четвертьфинальные и полуфинальные встречи. Уже 22 числа состоится финал.

Матч за третье место стартует в 10:00, за первое — в 11:30.

Трансляции соревнований будут доступны на разных интернет-площадках, включая «Старт», Sportbox, «Матч ТВ», на телеканалах «Старт», «Волейбол ТВ», в приложении «МАТЧ!», а также на сайте Паралимпийского комитета России.

Проект реализуется по федеральному проекту Паралимпийского комитета России и Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество».