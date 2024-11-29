Подмосковные УК выплатили более 2 млн рублей долга за обращение с ТКО

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провело пятое заседание с управляющими компаниями и региональными операторами по обращению с отходами. Главные темы встречи — вопросы вывоза твердых коммунальных отходов, правильность начислений и план действий УК по погашению задолженности.

В ходе заседания удалось достичь компромисса с восемью организациями, обслуживающими многоквартирные дома. Две компании погасили задолженность свыше 1,1 миллиона рублей прямо в день встречи. С остальными двумя организациями разбирательство продолжится в Арбитражном суде Московской области.

За время прошедших пяти встреч удалось досудебным образом разрешить разногласия с 27 управляющими компаниями региона, что позволило погасить задолженность на сумму 34 миллиона рублей. Также региональные операторы списали около шести миллионов рублей пени.