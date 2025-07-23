Подмосковные ученые разработали уникальный прибор для химического анализа веществ

Специалисты Московского физико-технического института в Долгопрудном создали инновационный масс-спектрометр, способный с высокой точностью идентифицировать химические вещества. Прибор успешно прошел испытания.

Новая разработка позволяет различать молекулы с точностью до тысячных долей массы. В основе устройства лежит оригинальная технология с использованием многоэлектродной гармонизированной ловушки Кингдона, которая может стать основой для целого семейства новых аналитических приборов.

Созданный подмосковными специалистами газоанализатор позволяет исследовать летучую и низколетучую органику, а также газообразные неорганические соединения. Принцип его действия основан на измерении массы ионов с помощью преобразования Фурье, что дает возможность одновременно изучать частицы без их пространственного разделения.

Российская разработка отличается от существующих за рубежом устройств компактными размерами и доступной стоимостью при сохранении высокой точности измерений. Первые промышленные образцы планируется выпустить к сентябрю 2027 года.

Основными областями применения нового прибора станут академическая наука, химическая промышленность, нефтехимия и геологоразведка. В перспективе возможно его использование в медицине, например, для анализа состава выдыхаемого воздуха.

Разработка устройства велась совместно со Сколтехом в рамках программы отечественного приборостроения. Это важный шаг к технологической независимости России в области создания аналитического оборудования.