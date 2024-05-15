Подмосковные участники «Движения Первых» получили паспорта | 360°

15 мая 2024, 21:48
Подмосковные участники «Движения Первых» получили паспорта
Первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн вручил паспорта четырем активистам молодежного движения. Торжественное мероприятие прошло в рамках акции «Мы — граждане России».
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, ребята особенно отличились в проектах «Движения Первых».
Реклама
«Акция „Мы — граждане России“ проходит в нашем регионе уже больше года. Так, за прошлый месяц паспорта вручили 208 подросткам, а всего за первый год документ в обложке „Первых“ получили больше тысячи активистов Подмосковья», — рассказал Бронштейн.
Илья Бронштейн вместе с председателем «Движения Первых» Московской области Юрием Макеевым поздравили ребят и пожелали успехов в дальнейшей деятельности, а на память школьники получили обложки на паспорт с символикой движения.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Паспорта
Школьники
Реклама
Реклама