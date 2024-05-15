Подмосковные участники «Движения Первых» получили паспорта | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 21:48 Подмосковные участники «Движения Первых» получили паспорта Министерство образования МО

Читать 360 в

Первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн вручил паспорта четырем активистам молодежного движения. Торжественное мероприятие прошло в рамках акции «Мы — граждане России».

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, ребята особенно отличились в проектах «Движения Первых».

Реклама

«Акция „Мы — граждане России“ проходит в нашем регионе уже больше года. Так, за прошлый месяц паспорта вручили 208 подросткам, а всего за первый год документ в обложке „Первых“ получили больше тысячи активистов Подмосковья», — рассказал Бронштейн.

Илья Бронштейн вместе с председателем «Движения Первых» Московской области Юрием Макеевым поздравили ребят и пожелали успехов в дальнейшей деятельности, а на память школьники получили обложки на паспорт с символикой движения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».