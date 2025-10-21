Подмосковные центры репродуктивного здоровья приняли 5,7 тысячи человек с января

В Подмосковье пары, которые столкнулись с трудностями на пути к родительству, имеют возможность бесплатно получить комплексную медицинскую поддержку. Для этого в регионе работают 10 центров репродуктивного здоровья семьи.

В учреждениях все желающие могут побеседовать со специалистами, пройти диагностику и начать лечение.

«В одном месте можно проконсультироваться с акушером-гинекологом, репродуктологом, эндокринологом, урологом-андрологом и другими специалистами. В этом году в центры репродуктивного здоровья обратились почти 5,7 тысячи семей, более 1,1 тысячи из них были направлены на ЭКО», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Услуги в этих учреждениях предоставляют по полису обязательного медицинского страхования.

Центры открыты в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, а также в Балашихинском и Подольском роддомах, Московском областном центре охраны материнства и детства, Раменской и Дубненской больницах, а также в консультационно-диагностическом центре «Ромашка» в Одинцове.

Чтобы записаться на прием, достаточно обратиться к своему лечащему врачу или позвонить на горячую линию по номеру 8(800)550-30-03.

Более детальную информацию о возможностях для будущих родителей в регионе можно найти на специализированном портале «Стань мамой в Подмосковье».

В регионе реализуют национальный проекте «Семья», который предусматривает не только строительство новых современных учреждений, но и техническое переоснащение уже действующих медицинских организаций.