Подмосковные травматологи спасли подростка с тяжелым переломом голени

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы помогли подростку со сложным переломом голени. Юного пациента доставила в медицинское учреждение бригада скорой помощи.

Выяснилось, что мальчик катался на велосипеде по территории садового товарищества. На дорогу внезапно выбежал лабрадор, поэтому подростку пришел резко затормозить. Из-за высокой скорости велосипед занесло на гравии, после чего наездник потерял равновесие и упал.

Хозяйка собаки незамедлительно вызвала скорую помощь, которая отвезла пострадавшего в больницу.

«После всех необходимых диагностических мероприятий дежурной бригадой поставлен диагноз — перелом нижней трети костей голени. Это крайне тяжелая травма для голеностопного сустава в этом возрасте. Тяжесть обусловлена тем, что перелом был многооскольчатым», — рассказал заведующий отделением, травматолог-ортопед Виталий Куваев.

Специалисты без разрезов восстановили анатомию голеностопного сустава.

Подростка уже выписали.

Врачи призывают соблюдать осторожность во время катания на велосипеде.