Подмосковные травматологи спасли подростка с редкой патологией голеностопа
В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступил 13-летний мальчик с редкой патологией голеностопа. Подросток жаловался на припухлость и ограничение подвижности ноги.
Врачи обследовали юного пациента и обнаружили у него болезнь Тревора. Редкое врожденное заболевание характеризуется нарушением развития хрящевой и костной тканей.
«Первые признаки данной патологии могут появиться как в совсем раннем возрасте, так и в подростком периоде. Кстати, мальчики болеют этим заболеванием в три раза чаще. Ключевые особенности — избыточный рост хряща в области эпифизов — зон роста костей — и формирование деформаций сустава и окружающих тканей», — пояснил главный врач больницы Александр Григорьев.
Хирургическое лечение включало устранение патологии, сохранение функции сустава и предотвращение артроза.
«В ходе операции мы удалили избыточные хрящевые разрастания и произвели пластику голеностопного сустава, вернув тем самым суставу анотомически верное положение. При дальнейшей своевременной диагностике и грамотном лечении прогноз благоприятный», — уточнил Григорьев.
Подростка уже выписали. В дальнейшем он будет находиться под наблюдением травматолога-ортопеда, который будет контролировать процесс восстановления.