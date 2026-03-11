Подмосковные травматологи спасли подростка с редкой патологией голеностопа

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступил 13-летний мальчик с редкой патологией голеностопа. Подросток жаловался на припухлость и ограничение подвижности ноги.

Врачи обследовали юного пациента и обнаружили у него болезнь Тревора. Редкое врожденное заболевание характеризуется нарушением развития хрящевой и костной тканей.

«Первые признаки данной патологии могут появиться как в совсем раннем возрасте, так и в подростком периоде. Кстати, мальчики болеют этим заболеванием в три раза чаще. Ключевые особенности — избыточный рост хряща в области эпифизов — зон роста костей — и формирование деформаций сустава и окружающих тканей», — пояснил главный врач больницы Александр Григорьев.