Подмосковные травматологи спасли подростка с обширной раной голени

Фото: Операционная в ДКЦ им. Л.М. Рошаля в Красногорске / Медиасток.рф

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли 13-летнего мальчика с серьезной раной голени. Ребенок споткнулся о мангал, не заметив его во время игры в высокой траве.

Юного пациента привезли в больницу на машине скорой помощи.

«Сперва мы провели первичную хирургическую обработку раны, а после восстановили анатомию мягких тканей. Послеоперационный период протекал хорошо, пациент уже выписан из стационара на амбулаторное лечение», — отметил заведующий отделением, травматолог-ортопед Виталий Куваев.

Мальчик сможет полноценно наступать на ногу уже через три недели.

Врач напомнил, что контроль со стороны родителей — лучшая профилактика детского травматизма.