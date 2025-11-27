Подмосковные травматологи помогли трехлетнему ребенку с лишним пальцем

Трехлетний мальчик поступил в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу с врожденной аномалией развития кисти. У него вырос добавочный палец, который вызывал физические и психологические трудности.

После диагностики ребенку провели операцию, в ходе которой врачи восстановили анатомически верное строение сустава первого пальца кисти.

«Мы понимаем, насколько это важно для детей иметь возможность полноценно развиваться и заниматься различными активностями. Ребенку проведена реконструктивная операция и удален добавочный палец», — сказал заведующий отделением, травматолог-ортопед МОДКТОБ Виталий Куваев.

Операция прошла успешно, ребенка уже выписали из стационара на амбулаторное лечение. После полного восстановления ему проведут вторую операцию для удаления металлоконструкции, после чего функция кисти полностью восстановится.