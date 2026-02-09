Подмосковные тяжелоатлеты выиграли 5 медалей на Кубке России

Кубок России по тяжелой атлетике проходил с 3 по 6 февраля в Люберцах. Представители Московской области успешно выступили на соревнованиях.

В последний день состязаний они добавили в свою копилку еще три награды, доведя общий итог до пяти медалей: трех золотых, одной серебряной и одной бронзовой.

Яркую победу одержала Алина Гузикова из Балашихи, которая представила спортивный клуб «Союз». В весовой категории до 45 килограммов она не оставила соперницам шансов, став обладательницей Кубка России. Сумма в двух упражнениях — рывке и толчке — у спортсменки составила 132 килограмма.

Еще одно золото в финальный день выиграл Максим Могучев из Люберцов. В категории до 102 килограммов он поднял в сумме 361 килограмм, опередив конкурентов.

Ранее награды завоевали и другие подмосковные атлеты. Варвара Кузьминова из Богородского округа взяла золото в категории до 76 килограммов. Софья Врагова из Старой Купавны стала серебряным призером в весе до 87 килограммов, а Александра Фурдик из Видного завоевала бронзу в категории до 49 килограммов.

Отличные результаты спортсменок принесли Московской области победу в женском командном зачете.

В общей сложности в соревнованиях участвовали 232 сильнейших тяжелоатлета страны. Этот турнир — важный отборочный этап: он дает путевку на чемпионат Европы, который в этом году пройдет в Грузии, а также является первым шагом в отборе на Спартакиаду сильнейших.