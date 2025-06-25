Подмосковные тяжелоатлеты выиграли 13 медалей на юниорском первенстве России

Сборная Московской области завоевала 13 медалей на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте от 15 до 23 лет. Спортсмены взяли восемь золотых, три серебряных и две бронзовые награды. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Подмосковья.

Чемпионкой турнира стала Варвара Кузьминова из Богородского округа. В весовой категории до 81 килограмма она выиграла три золотые медали: за рывок, толчок и общий результат. Спортсменка также набрала самое большое количество очков среди всех участниц — 263,498. Еще одну победу одержала Софья Врагова в весе до 87 килограммов. Девушка также представляет Богродский округ.

Максим Могучев из Люберец выступал в весовой категории до 102 килограммов и завоевал три медали: золото в рывке, серебро в толчке и золото в общем зачете. В этой же весовой категории Станислав Прошин из этого же округа получил две серебряные медали — за рывок и сумму.

Бронзовые медали завоевали Наталья Лапина из Богородского округа в весе до 71 килограмма и Ярослав Купновицкий из Люберец — в весе до 73 килограммов.

По итогам соревнований команда девушек из Подмосковья заняла второе место, а команда юношей — третье. Соревнования проходили в Южно-Сахалинске с 16 по 23 июня в рамках госпрограммы «Спорт России».