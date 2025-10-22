Подмосковные тхэквондисты выиграли 27 медалей на всероссийских соревнованиях

С 17 по 20 октября в Смоленске прошли XXIV всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Смоленской крепости». Подмосковные спортсмены выиграли в рамках состязаний 27 медалей.

Высшую награду взяли четыре представителя Подмосковья. Среди мужчин отличились братья из Королева — Амир и Карим Архангельские. В категории юниорок до 21 года золото завоевала Валерия Подзирей из Лосино-Петровского, а среди девушек 12–14 лет победу одержала Яна Бекетова из Красногорска.

Серебряные медали в копилку команды принесли Иван Ермаков из Краснознаменска и Таисия Марашкина из Королева — она стала второй сразу в двух категориях: среди женщин и среди юниорок до 21 года.

Также серебро получили Нелли Наумова из Красногорска, Александр Виноградов из Королева и Анастасия Царанова из Одинцова.

Представители Подмосковья выиграли 17 бронзовых медалей. Среди мужчин третьи места заняли Марат Гурбанов и Егор Голубин, а также Анна Жигалева. В возрастной категории до 21 года награду получили Кирилл Панасенков, Рамазан Рамазанов, Карим Рамазанов и Егор Голубин.

Юниоры и юниорки 15–17 лет также внесли свой вклад в общий результат: бронзовые медали завоевали Назирбек Назирбобоев, Злата Аккуратова, Александра Михайлова и Виктория Кислякова.

В младших категориях отличились Мурад Исмаилов, Александр Нефедов и Ульяна Викулина. Среди самых юных участников (10–11 лет) награды получили Ярослав Богданов, Карина Сочнева и Мехриман Шарабдижонова.

В соревнованиях приняли участие более 1100 спортсменов из 28 регионов России и Белоруссии.