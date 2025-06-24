Подмосковные теннисисты выиграли 5 медалей на первенстве России

Юные теннисисты из Московской области показали впечатляющие результаты на первенстве России, которое проходило в Москве. Спортсмены вернулись домой с пятью медалями разного достоинства.

Егор Плешивцев взял верх над Романом Харламовым в напряженном поединке в одиночном разряде среди юниоров. Харламов, однако, не остался без золотой медали — в миксте он вместе с Радой Золотаревой из Сочи поднялся на высшую ступень пьедестала.

Не менее успешно выступили и юные теннисистки. Екатерина Тупицына в упорной борьбе переиграла представительницу Екатеринбурга Марту-Марию Макарову, завоевав чемпионский титул в одиночном разряде.

В парных соревнованиях Тупицына вместе с Дарьей Беляевой не оставили шансов соперницам, добавив в копилку региона еще одно золото.