Подмосковные теннисисты выиграли 4 медали на турнирах в Египте и Китае

Теннисисты из Московской области успешно выступили на международной арене. На престижных соревнованиях они выиграли полный комплект наград — золотую, серебряную и две бронзовые медали.

Золотой медалью копилку региона пополнил Тимофей Дерепаско, одержавший победу в парном разряде на престижном международном турнире M15 Hurghada. Он выступал в дуэте с партнером из Великобритании.

Второе место досталось спортсменам из Германии и Австрии, а бронзовыми призерами стали представители Италии. Турнир проходил с 15 по 21 сентября 2025 года в Хургаде и собрал сильнейших игроков из разных стран.

Не менее успешно завершилось выступление подмосковных теннисистов и на другом значимом турнире — J300 Beijing, который проходил с 16 по 21 сентября в Пекине.

Серебряную медаль в парном разряде завоевал Егор Плешивцев, выступавший вместе с еще одним российским спортсменом. Чемпионами стали представители Германии и Испании, а третье место разделили дуэты из Тайваня и Гонконга, а также из Франции и Хорватии.

Егор Плешивцев отличился и в одиночной категории среди мужчин, где занял третье место. Победителем стал представитель Германии, серебро завоевал теннисист из Тайваня, а еще одну бронзу увез спортсмен из Испании.

Женская часть турнира также принесла Подмосковью награды. Анна Пушкарева стала бронзовым призером в одиночном разряде, продемонстрировав высокий уровень игры на кортах столицы Китая. Победительницей соревнований стала россиянка, серебро досталось китайской теннисистке, а еще одну бронзовую награду завоевала спортсменка из Южной Кореи.