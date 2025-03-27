Подмосковные теннисистки вышли в полуфинал международного чемпионата

В Майами с 18 по 30 марта проходит открытый чемпионат по теннису. Спортсменки из Подмосковья Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира в парном разряде.
Теннисистки в четвертьфинале выиграли у тандема Екатерины Александровой и Питон Стирнс со счетом 2:1. В следующем матче Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с победителями встречи дуэтов Цзян Синьюй/Фанг-Се Ву и Ван Синьюй/Чжэн Сайсай.
Представительницы Московской области уже завершили свои выступления на соревнованиях в одиночном разряде.
Турнир проходит на стадионе «Хард Рок».
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