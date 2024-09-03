Подмосковные судебные приставы взыскали еще 14 млн рублей алиментов в августе

Судебные приставы взыскали свыше 14 миллионов рублей алиментных платежей в Подмосковье за время акции «Собери ребенка в школу». Сотрудники службы провели масштабные рейды и другие мероприятия по поиску должников.

Как рассказали в главном управлении федеральной службы судебных приставов Подмосковья, акцию традиционно проводят в преддверии нового учебного года. В этом году она прошла с 19 августа по 2 сентября. В это время прошли рейды по местам жительства неплательщиков алиментов, а также мероприятия с сотрудниками ГИБДД, которые искали должников среди водителей.

Кроме того, приставы посетили подшефные детские учреждения и семейные центры. Они передали ребятам одежду и канцелярские принадлежности, провели открытые уроки и вручили «Наборы школьника» семьям, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов.

Всего с начала года служба взыскала свыше двух миллиардов рублей алиментов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ 2 сентября. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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