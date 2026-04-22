Подмосковные студенты пройдут обучение в школе фермерства

В Москве на базе Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева начался новый образовательный поток проекта «Школа фермера». Участниками 13-го набора стали 40 человек, из которых половина представляет Московскую область

Инициативу реализует Россельхозбанк совместно с Министерством сельского хозяйства России.

В течение двух месяцев слушатели будут проходить обучение по направлениям «вертикальное садоводство» и «хмелеводство», сочетая теоретические занятия с практикой. Помимо лекций, программа включает выездные занятия на действующих фермерских хозяйствах, где участники смогут познакомиться с реальными условиями ведения агробизнеса.

Финальным этапом обучения станет разработка и защита проектов. По итогам программы выпускники получат дипломы государственного образца, подтверждающие освоение профессиональных компетенций.

В региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия подчеркивают, что подобные образовательные форматы позволяют новичкам быстрее войти в профессию, получить прикладные навыки и запустить собственное дело.

Особое внимание в текущем наборе уделяют поддержке участников специальной военной операции и их родственников, которых в потоке 18 человек.

Проект «Школа фермера» охватывает десятки регионов страны: в текущем наборе участвуют представители 38 субъектов. С момента запуска в 2020 году обучение прошли около 11 тысяч человек по различным направлениям.

С осени 2024 года более 750 бойцов СВО и членов их семей приняли участие в проекте.