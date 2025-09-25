Подмосковные студенты приняли участие в творческом фестивале «Шифр единства»

Творческий фестиваль «Шифр единства» для студотрядов Подмосковья прошел в Московском государственном институте культуры. В нем приняли участие около 100 ребят.

Ребята представили творческие номера по разным направлениям: сервисное, строительное, педагогическое и другие. Они представили авторскую песню, театральные и юмористические постановки.

«Проведение творческого фестиваля „Шифр единства“ на территории Московской области стало важным событием для нашего регионального отделения. Уверен, что этот опыт вдохновит ребят на новые творческие проекты и поможет им развиваться не только в профессии, но и в личностном плане», — отметил руководитель студенческих отрядов региона Павел Ковалев.

