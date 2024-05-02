Подмосковные студенты приняли участие в параде к 1 Мая на ВДНХ | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 17:31 Подмосковные студенты приняли участие в параде к 1 Мая на ВДНХ пресс-служба Российских студенческих отрядов

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Подмосковные студенческие отряды приняли участие в первомайском шествии на ВДНХ. Оно прошло на форуме-выставке «Россия».

Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций региона, в параде приняли участие свыше 500 бойцов студенческих отрядов.

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По словам главы ведомства Екатерины Швелидзе, в этом году в области прошло свыше 280 мероприятий в честь 1 Мая. Это субботники, спортивные события и акции в поддержку участников СВО. В них участвовали свыше 85 тысяч человек.

Парад на ВДНХ прошел в формате костюмированных и театрализованных колонн, которые отражали разные профессии и историю движения студенческих отрядов.

«Российские студенческие отряды — это про труд, про работу, про усердие и результат. Наше движение показывает это на деле. Тысячи ребят работают на трудовых объектах в родном Подмосковье и, конечно же, в других регионах страны на межрегиональных и всероссийских трудовых проектах», — отметил руководитель студенческих отрядов области Павел Ковалев.

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