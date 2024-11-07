Подмосковные студенты поздравили военнослужащих с Днем военного разведчика
Традиционная встреча, приуроченная ко Дню военного разведчика, состоялась в подмосковном колледже «Энергия». Мероприятие прошло с участием военнослужащих 4-й разведывательной роты отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского
Первый заместитель директора колледжа Игорь Нагель открыл встречу приветственным словом. Офицеры рассказали студентам о своем боевом опыте и жизненных ценностях. В ходе беседы они затронули важные темы, такие как любовь к родине и уважение к родителям.
Бойцы подчеркнули, что необходимо помнить и ценить тех, кто уже не с нами. Они также обсудили значимость активной жизненной позиции и необходимость развивать такие качества, как ответственность, мужество и сила воли.
Чтобы поднять боевой дух, студенты подготовили творческий подарок — стихи, которые произвели сильное впечатление на присутствующих.
В этот день участники мероприятия не только поздравили разведчиков, защищающих нашу страну с честью и достоинством, но и почтили память тех, кто не вернулся с боевых заданий. Минутой молчания они отдали дань уважения бессмертному подвигу всех защитников, которые подарили жизнь будущим поколениям.
Бойцы отметили, что профессиональный праздник всегда является поводом для подведения итогов. Они вспомнили о тысячах подготовленных разведчиков и десятках выполненных боевых задач в прошлом, о ратном труде и самодисциплине в настоящем, а также выразили надежду на мирное будущее. Офицеры подчеркнули, что мирная жизнь возможна благодаря ежедневной службе военнослужащих и их самоотверженности.