Подмосковные студенты поздравили военнослужащих с Днем военного разведчика

Первый заместитель директора колледжа Игорь Нагель открыл встречу приветственным словом. Офицеры рассказали студентам о своем боевом опыте и жизненных ценностях. В ходе беседы они затронули важные темы, такие как любовь к родине и уважение к родителям.

Бойцы подчеркнули, что необходимо помнить и ценить тех, кто уже не с нами. Они также обсудили значимость активной жизненной позиции и необходимость развивать такие качества, как ответственность, мужество и сила воли.

Чтобы поднять боевой дух, студенты подготовили творческий подарок — стихи, которые произвели сильное впечатление на присутствующих.

В этот день участники мероприятия не только поздравили разведчиков, защищающих нашу страну с честью и достоинством, но и почтили память тех, кто не вернулся с боевых заданий. Минутой молчания они отдали дань уважения бессмертному подвигу всех защитников, которые подарили жизнь будущим поколениям.

Бойцы отметили, что профессиональный праздник всегда является поводом для подведения итогов. Они вспомнили о тысячах подготовленных разведчиков и десятках выполненных боевых задач в прошлом, о ратном труде и самодисциплине в настоящем, а также выразили надежду на мирное будущее. Офицеры подчеркнули, что мирная жизнь возможна благодаря ежедневной службе военнослужащих и их самоотверженности.