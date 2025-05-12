Подмосковные студентки провели в Камбодже патриотический семинар о Дне Победы

Студентки Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне Ксения Беляева и Анастасия Савельева провели патриотический семинар «Девятое мая 1945 года — память, которую мы храним» в Национальном университете Камбоджи. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Девушки объяснили камбоджийским студентам и преподавателям, какую роль сыграл Советский Союз в Победе над фашизмом, вспомнили подвиг советских солдат и рассказали, почему День Победы важен для россиян.

«У наших стран есть общие страницы памяти. Мы не должны забывать свою историю или ограничиваться прошлым только своей страны. Историческая память — ключ к недопущению ошибок в будущем», — подчеркнула Беляева.

Они провели параллели между историей двух стран — Камбоджа во время Второй мировой войны тоже пережила тяжелые годы японской оккупации. Семинар завершился тем, что участники вместе исполнили военные песни, в том числе «Катюшу».