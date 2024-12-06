Подмосковные строители восстановят жилой дом на Киевской улице в Мариуполе

Подмосковные строители продолжают восстановление еще одного жилого дома на Киевской улице в Мариуполе. Здание пострадало от прямых попаданий снарядов и пожаров.

Восстановление дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя проводят силами Фонда капитального ремонта под контролем специалистов технадзора. Готовность работ уже превысила 50%.

В здании восстановят верхние этажи, отремонтируют фасад и кровли, установят новые окна и двери, заменят коммуникации и проведут отделку помещений.

«В этом году на территории ДНР подмосковные специалисты провели ремонт 173 жилых домов, а также отремонтировали в рамках отдельных проектов 350 фасадов в Мариуполе. До конца 2024 года планируется завершить ремонт 400 квартир. Все инженерные и строительные решения отвечают современным стандартам качества и безопасности», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о поддержке военнослужащих. Он поблагодарил всех, кто задействован в работе и уже взял семьи на сопровождение.