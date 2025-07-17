Подмосковные строители восстановят одну из старейших школ в Мариуполе

Эксперты подмосковного стройконтроля продолжили восстанавливать одну из старейших школ Мариуполя — среднее образовательное учреждение № 31. Об этом сообщили в МинЖКХ МО.

Здание, построенное в 1900 году, пострадало от ударов и оказалось практически разрушено.

Сейчас на объекте трудятся 20 специалистов. Они ремонтируют и усиливают конструкции, меняют кровлю, реставрируют фасад и устанавливают новые двери. Одновременно проходит монтаж инженерных коммуникаций.

В ведомстве отметили, что восстановление школы — возможность вернуть детям безопасную среду для обучения, а городу — культурную и образовательную историю.

Все работы проводит Фонд капремонта Московской области с соблюдением требований качества и безопасности. Здание готово на 15%.