Подмосковные строители восстановят одну из старейших школ в Мариуполе
Эксперты подмосковного стройконтроля продолжили восстанавливать одну из старейших школ Мариуполя — среднее образовательное учреждение № 31. Об этом сообщили в МинЖКХ МО.
Здание, построенное в 1900 году, пострадало от ударов и оказалось практически разрушено.
Сейчас на объекте трудятся 20 специалистов. Они ремонтируют и усиливают конструкции, меняют кровлю, реставрируют фасад и устанавливают новые двери. Одновременно проходит монтаж инженерных коммуникаций.
В ведомстве отметили, что восстановление школы — возможность вернуть детям безопасную среду для обучения, а городу — культурную и образовательную историю.
Все работы проводит Фонд капремонта Московской области с соблюдением требований качества и безопасности. Здание готово на 15%.