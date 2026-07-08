Подмосковные строители восстановят ясли в Приморском районе Мариуполя

В Приморском районе Мариуполя завершается капитальный ремонт здания яслей-сада. Основные строительные работы уже выполнены, сейчас подмосковные подрядчики завершают последние этапы перед передачей объекта местной администрации.

Строители усилили несущие конструкции здания, полностью заменили кровлю, окна и двери, обновили системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Кроме того, они отремонтировали фасад и помещения общего пользования.

После завершения работ дошкольное учреждение сможет принять около 90 детей.

На всех этапах реализации проекта строительный контроль осуществляли специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области, которые регулярно проверяли качество выполняемых работ.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают, насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете всё правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей беретесь за новые задачи и показываете высокий результат. Спасибо большое команде!» — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Работы проводят специалисты Фонда капитального ремонта.