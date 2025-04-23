Подмосковные строители восстановят еще одну многоэтажку в Мариуполе

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фонд капительного ремонта Подмосковья восстанавливает несущие конструкции многоэтажки в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Рабочие ремонтируют фасад и кровлю, завершают монтаж инженерных систем и продолжают отделку внутри. Сейчас стройготовность объекта составляет 90%.

Для соблюдения сроков и обеспечения качества регулярно проводятся проверки управления технического надзора капитального ремонта МО.

Подмосковное УТНКР также принимает участие в восстановлении инфраструктуры ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте