Подмосковные строители восстановят еще одну многоэтажку в Мариуполе

Фонд капительного ремонта Подмосковья восстанавливает несущие конструкции многоэтажки в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Рабочие ремонтируют фасад и кровлю, завершают монтаж инженерных систем и продолжают отделку внутри. Сейчас стройготовность объекта составляет 90%.
Для соблюдения сроков и обеспечения качества регулярно проводятся проверки управления технического надзора капитального ремонта МО.
Подмосковное УТНКР также принимает участие в восстановлении инфраструктуры ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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