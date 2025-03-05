Подмосковные строители восстановят еще один дом в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе в Мариуполе продолжается восстановление девятиэтажного дома. За строительным процессом следят эксперты ГБУ МО «УТНКР», а работы выполняет Фонд капитального ремонта Московской области.

Здание сильно пострадало во время боевых действий — снаряды нанесли серьезные повреждения, начались пожары, которые разрушили конструкции и несколько этажей. Сейчас строители восстанавливают несущие элементы, ремонтируют крышу и фасад, меняют системы водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, устанавливают новые окна и приводят в порядок места общего пользования. Готовность объекта уже превысила 35%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал ключевые аспекты трансформации ЖКХ. По его словам, одна из главных задач — привлечь профессионалов в отрасль.