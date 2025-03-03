03 марта 2025 18:45 Подготовка кадров и цифровизация процессов. Воробьев — о трансформации ЖКХ в Подмосковье Губернатор Подмосковья назвал ключевые аспекты трансформации ЖКХ 0 0 0 Фото: Фото: Александра Степанова Подмосковье

ЖКХ

Андрей Воробьев

Трансформацию в сфере ЖКХ в Подмосковье обсудили на стратегической сессии в правительстве региона. Встречу открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. В мероприятии приняли участие руководители ресурсоснабжающих организаций и коммунальных предприятий, представители правительства и главы округов. Ключевыми темами стали подготовка кадров, финансы, цифровизация, а также качество воды и тепла.

«Жилищно-коммунальное хозяйство — широкое понятие, но сегодня акценты мы сделаем на теплоснабжении и всем, что связано с водой. Коротко этой темы мы касались на недавнем нашем семинаре. Сегодня — более практическая встреча. Подготовили стратегическую сессию для отраслевиков, которая, надеюсь, станет отправной точкой для трансформаций в каждой команде, каждом предприятии», — подчеркнул Воробьев. По его словам, главная задача — привлечь профессионалов в отрасль. Для этого важно выстроить работу системно и планировать долгосрочно. Сейчас в регионе более 600 ресурсоснабжающих организаций, и для них уже разработали единый стандарт с четкими регламентами. «Думать, что без профессионального человека у тебя на территории программа будет качественно выполнена — весьма наивно. Необходим специалист, который обладает соответствующими компетенциями и вместе с главой реализует план мероприятий», — добавил губернатор.

В ЖКХ Подмосковья работает 75 тысяч человек. Чтобы упростить их работу, рутинные процессы планируют автоматизировать. Еще одна цель — убрать бюрократические барьеры, ускорить экспертизы и строительный контроль, активнее внедрять цифровые технологии и искусственный интеллект. Власти также рассматривают возможность создания Центра управления ЖКХ. Он позволит быстро реагировать на аварии, следить за состоянием объектов и оборудованием, учитывать обращения жителей и планировать модернизацию.

«Мы не говорим просто о создании цифровой диспетчерской службы. Центр управления ЖКХ — это более широкое понятие, в него будут стекаться все данные, которые мы планируем получать с объектов жилищно-коммунального хозяйства, сетей, от жителей. И дальше уже с этими данными будем работать с помощью определенных систем и алгоритмов. Подобные практики реализованы в „Мособлгазе“ и „Мосводоканале“», — прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев. В Подмосковье реализуют крупнейшую в стране программу обновления теплосетей — строят и ремонтируют более 200 котельных и 600 километров труб. В результате модернизации почти четыре миллиона человек заметят улучшения к следующему отопительному сезону. Также запланирован масштабный ремонт систем водоснабжения и водоотведения — в течение трех лет улучшат работу более 500 объектов, что улучшит качество жизни 3,5 миллиона человек. Кроме того, в Подмосковье меняют подходы к модернизации теплоснабжения, чтобы сделать их более эффективными. По каждому проекту теперь есть индивидуальный график работ. «Мы внедрили проектный подход, который позволяет более эффективно планировать, управлять и контролировать процессы. Теперь мы рассматриваем каждый объект как отдельный проект со своим графиком, задачами, ответственными лицами. Реализацию мероприятий на местах курируют проектные команды, куда входят представители правительства Московской области, администраций муниципалитетов, ресурсоснабжающих организаций, подрядчиков, контролирующих органов», — отметил министр энергетики региона Сергей Воропанов. На стратегической сессии также прошли тренинги по управлению ЖКХ, финансам и стандартам работы ресурсоснабжающих организаций. Представители муниципалитетов, ЖКХ и правительства представили свои идеи, лучшие из которых возьмут на вооружение.