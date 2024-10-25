Подмосковные строители восстановят детский сад №16 в Мариуполе

Подмосковные строители восстановят ясли-сад № 16 «Чайка» в Мариуполе. Его полностью обновят в 2025 году.

Общая площадь работ составит около семи тысяч квадратных метров, здание построили в советские годы. В ходе ремонта там восстановят конструктивные элементы и кровлю, проведут отделку помещений, установят новые окна и двери, а также обновят коммуникации.

На территории проведут благоустройство, установят новые игровые зоны.

«Мы понимаем, как важен каждый этап капитального ремонта учреждения для детей. Команда строителей Московской области прикладывает все усилия, чтобы садик „Чайка“ стал ярким и современным местом для развития детей. Полный комплекс работ завершится в следующем году, и дети смогут вернуться в уютный, безопасный и современный детский сад», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновлении теплосетей в 2025 году. Особое внимание в этой работе уделят диалогу с жителями.