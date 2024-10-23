Андрей Воробьев: ремонт теплосетей на 2025 год начался в Подмосковье

Подмосковье приступило к программе капитального ремонта теплосетей на 2025 год. Особое внимание в этой работе уделят диалогу с жителями, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

«В прошлом году мы провели большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения и подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и домов. Программа, которую мы реализуем, заметна и очень масштабна», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

С наступлением похолодания не только проверяют результат работ, но и приступают к следующему этапу.

«Обращаю внимание, что работы ведутся уже и по программе 2025 года. Это значит, что нам крайне важно быть в диалоге с жителями», — добавил глава Подмосковья.

На особом контроле остаются объекты в Дубне, Черноголовке и Егорьевске. До 27 октября завершится масштабный объем капремонта инфраструктуры.

«В Дубне это два объекта: капремонт теплосетей по улицам 9 Мая и Энтузиастов. Тут необходимо наращивать темп. Разработаны графики, исполнение — на контроле», — уточнил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

В Черноголовке, добавил он, усилят темп по капремонту теплосетей на Первой улице и в проезде Строителей.

«В Егорьевске столкнулись с проблемой работ недобросовестного подрядчика. План мероприятий понятен, поставили для себя новые даты завершения работ. Речь о капремонте сетей в селе Починки и в поселке Новом», — сказал Воропанов.

Самый большой объем работ, по его словам, должны завершить к 27 октября. Это 34 мероприятия, 16 километров сетей и. 11 источников теплоснабжения.