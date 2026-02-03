Подмосковные строители украсили муралом фасад жилого дома в Мариуполе

Подмосковный фонд капремонта завершил восстановление еще одного жилого дома в ДНР. Работы провели на проспекте Маршала Жукова в Мариуполе. Фасад постройки украсили муралом.

Как сообщили в региональном МинЖКХ, в здании восстановили конструктивные элементы, кровлю, установили новые окна и двери. Все работы вели под контролем специалистов технадзора. Глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев отметил, что работа экспертов имеет важное значение.

В здании также полностью восстановили работоспособность всех инженерных коммуникаций, включая центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, электричество и канализацию.