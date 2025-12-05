Подмосковные спортсмены завоевали три медали на первенстве России по кендо

На прошедшем первенстве России по кендо команда из Подмосковья добилась уверенного успеха, пополнив медальную копилку региона тремя наградами. В активе сборной два чемпионских титула и одна бронзовая медаль.

Особых высот подмосковные спортсмены достигли в командном турнире среди юниоров 15–17 лет. В составе команды мастерство продемонстрировали Александр Ильин, Никита Покушев и Кирилл Данилов из Егорьевска, а также Ростислав Кохов из Электростали.

В личном первенстве среди самых юных участников в возрасте от 11 до 14 лет чемпионом России стал Даниил Ворожейкин из Егорьевска, принесший Подмосковью еще одну золотую медаль.

Александр Ильин стал бронзовым призером в личном зачете среди юниоров (15-17 лет).

В соревнованиях по искусству фехтования на бамбуковых мечах сражались свыше 220 атлетов, представлявших 27 регионов страны — от Калининградской области до Приморского края.

Чемпионат и первенство по кендо проходили в Казани с 28 по 30 ноября в рамках федеральной программы «Спорт России».