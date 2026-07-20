Подмосковные спортсмены завоевали 8 медалей на финале спартакиады учащихся по ушу
В Казани с 13 по 17 июля прошел финал XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по ушу. Представители Московской области показали отличные результаты, завоевав одну золотую, пять серебряных и две бронзовые медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Золотая медаль досталась Варваре Козак, которая победила в дисциплине саньда в весовой категории 60 кг из города Дмитров.
Пять серебряных медалей выиграли Валентина Маякова (саньда, 56 кг, Дмитров), Арсений Шпагин (саньда, 48 кг, Подольск), Максим Балякин (саньда, 52 кг, Люберцы), Василий Романов (саньда, 60 кг, Подольск) и Яков Назаров (саньда, 56 кг, Люберцы).
Бронзовые медали взяли Елизавета Горб (саньда, 60 кг, Воскресенск) и Гунаш Джамалдинов (саньда, 48 кг, Люберцы).
В соревнованиях участвовали 174 спортсмена из 32 субъектов Российской Федерации. Сборную Московской области представляли 12 ушуистов. Они состязались в дисциплинах саньда и таолу.
Соревнования проводились в рамках государственной программы «Спорт России».