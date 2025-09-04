Подмосковные спортсмены выступят на первенстве Европы по дзюдо

Четыре спортсмена из Подмосковья участвуют в первенстве Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года в Братиславе. Об этом сообщили в Минсистерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

Призер юношеского первенства мира Эвелина Босиек из Домодедова выйдет на татами в командном турнире среди смешанных сборных. В личных соревнованиях за Подмосковье выступят победители первенства России — Иван Юртаев и Павел Коловердов из ЩЕлкова. Среди девушек в личном зачете выступит Софья Беляева из Химок.

Всего на соревнования приехали около 400 дзюдоистов более чем из 40 стран. В составе сборной России — 18 спортсменов. Для юниоров это первые европейские старты после трехлетнего перерыва. Индивидуальные поединки проходят с 4 по 6 сентября, а 7 сентября определят сильнейшую команду континента.