Подмосковные спортсмены выступят на международном турнире по кекусинкан-карате

Завершился прием заявок на участие в соревнованиях по кекусинкан-карате — «Кубок наций». В этом году свое мастерство продемонстрируют около 1,7 тысячи участников из 25 стран и 40 регионов России. Международные соревнования состоятся 9 марта во Дворце Ирины Винер в Лужниках.

«Кубок наций» — официальное соревнование, включенное в единый календарный план Министерства спорта России. Турнир проходит в рамках проекта СПП «Иволга» — «Объединение. Развитие. Спорт». Его цель — объединить людей разных национальностей через спорт, создать пространство для общения, обмена опытом и популяризации здорового образа жизни.

«Желаю всем участникам успешных выступлений, новых достижений и незабываемых эмоций. Пусть дух соперничества и дружбы наполняет этот турнир, а результаты станут источником гордости для вас и ваших близких!» — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Заместитель председателя СПП «Иволга» Артем Петрухин отметил, что союз поддерживает соревнования по разным видам спорта, включая футбол, легкую атлетику и другие направления. По его словам, карате — это путь к дисциплине и саморазвитию. «Кубок наций» дает возможность увидеть лучших спортсменов, вдохновиться их достижениями и перенять опыт.

«Завершение приема заявок на соревнования — важный этап подготовки к предстоящему турниру. Мы рады видеть такой большой интерес со стороны спортсменов и их команд. Это подтверждает высокий статус „Кубка наций“ и его значимость для международного спортивного сообщества», — заключил главный тренер клуба «Подольск-Додзе» Максим Аборин.

Напомним, организаторами турнира выступают Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и клуб кекусинкан-карате «Подольск-Додзе». Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта Московской области.