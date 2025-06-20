Подмосковные спортсмены выиграли еще 2 медали чемпионата России по прыжкам в воду

Представители Московской области завоевали еще две награды чемпионата России по прыжкам в воду — золото и серебро в синхронных состязаниях. Об этом сообщили в Минспорта Подмосковья.

Дуэт подмосковного пловца Александра Бондаря и спортсменки из Санкт-Петербурга Анны Конаныхиной занял первое место в смешанных прыжках с десятиметровой вышки. За выступление жюри присудили паре 312,99 балла.

По той же дисциплине Виктория Казанцева из Электростали в тандеме с Екатериной Беляевой из Москвы получили второе место, показав результат в 291,3 очка.

Турнир в Екатеринбурге проводится в рамках федеральной программы «Спорт России» с 17 по 22 июня. В нем принимают участие более 200 человек из 16 регионов страны. Сильнейшие пловцы будут представлять свои субъекты на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Сингапуре.

Напомним, что в первый день состязаний Елизавета Кузина получила серебро в одиночных прыжках с метрового трамплина. В итоге в копилке Подмосковья оказалось три призовых места.