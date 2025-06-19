Спортсменка из Подмосковья выиграла серебро на чемпионате России по прыжкам в воду

Фото: ЦСП ОВС

Чемпионат России по прыжкам в воду проходит в Екатеринбурге с 17 по 22 июня. Спортсменка из Подмосковья Елизавета Кузина выиграла на соревнованиях серебряную медаль.

В Министерстве физической культуры и спорта региона отметили, что представительница Московской области за пять раундов набрала 269,50 балла.

Золото турнира досталось Кристине Ильиных из Свердловской области, а бронзовую медаль завоевала жительница Санкт-Петербурга Виктория Фролова.

Чемпионат собрал свыше 200 участников, которые приехали из 16 регионов страны.

Турнир в Екатеринбурге проводят в рамках федеральной программы «Спорт России».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте