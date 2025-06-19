Спортсменка из Подмосковья выиграла серебро на чемпионате России по прыжкам в воду
Чемпионат России по прыжкам в воду проходит в Екатеринбурге с 17 по 22 июня. Спортсменка из Подмосковья Елизавета Кузина выиграла на соревнованиях серебряную медаль.
В Министерстве физической культуры и спорта региона отметили, что представительница Московской области за пять раундов набрала 269,50 балла.
Золото турнира досталось Кристине Ильиных из Свердловской области, а бронзовую медаль завоевала жительница Санкт-Петербурга Виктория Фролова.
Чемпионат собрал свыше 200 участников, которые приехали из 16 регионов страны.
Турнир в Екатеринбурге проводят в рамках федеральной программы «Спорт России».
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