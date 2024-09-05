Подмосковные спортсмены выиграли бронзу на первенстве мира по греко-римской борьбе

Подмосковные спортсмены выиграли две бронзовые медали на первенстве мира по греко-римской борьбе. Соревнования прошли со 2 по 4 сентября в Испании.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, представитель Подмосковья Алибек Амиров в поединке в весовой категории до 55 килограммов одолел борца из Азербайджана Рахима Хасанова. В полуфинале турнира он проиграл иранцу Али Ахмади Вафа и занял третье место.

Второй призер Анатолий Аверин выиграл бронзу в весе до 97 килограммов.

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