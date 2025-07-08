Подмосковные спортсмены выиграли 8 медалей на чемпионате России по грэпплингу

В Иванове с 4 по 7 июля прошел чемпионат России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях одну серебряную и семь бронзовых медалей.

Особенно отличились представители Наро-Фоминского городского округа. Радомира Останина принесла команде две награды: серебро в дисциплине «ги» и бронзу в «ноу-ги» в весовой категории до 53 килограммов. Еще две бронзовые медали на счету Влады Бояхчиевой, которая выступила в категории более 71 килограмма.

В числе призеров также оказались Ирина Чернышова из Раменского округа, Андрей Карузин из Лыткарина, Абдулкерим Курбанов из Мытищ и Халималав Базихов из Подольска.

Сборная Центрального федерального округа, в рамках которой выступали подмосковные борцы, заняла в общекомандном зачете по грэпплинг-ги третье место.

Соревнования собрали свыше 300 сильнейших спортсменов со всей страны. Победители и призеры получили шанс войти в состав национальной сборной для участия в октябрьском чемпионате мира в Сербии.